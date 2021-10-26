Патриарх Варфоломей обсудил с Байденом вакцинацию от коронавируса

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что очень доволен встречей с американским лидером Джо Байденом.

Патриарх Варфоломей увиделся с политиком в Белом доме. Они обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе вакцинацию от коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба Белого дома.

Варфоломей объявил, что вместе с Его святейшеством Папой Римским и архиепископом Кентерберийским, главой англикан, а также религиозными лидерами мусульман и иудеев призывает облегчить доступ к вакцине для всех нуждающихся в мире, особенно для людей с низким достатком. Это необходимо, чтобы жизни всех людей ничего не угрожало. Президент воспринял совместную инициативу с большим удовлетворением, заключил патриарх.

Также на встрече обсудили меры, направленные на противодействие изменению климата и на завершение глобальной пандемии коронавируса, а также важность свободы вероисповедания. Право выбора в этом вопросе является одним из основополагающих человеческих прав, подчеркнул Варфоломей.