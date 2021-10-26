Бывший помощник Буша ожидает новую встречу Путина и Байдена в скором времени

В будущем есть возможности для встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, заявил советник президента Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

Это может быть как полноценный саммит, как тот, который провели этим летом в Женеве, так и переговоры на полях международных мероприятий, рассказал Грэм в беседе с РБК. По итогам прошлой встречи Байден предложил через полгода-год посмотреть на выполнение сторонами тех договоренностей, о которых политики условились в ходе переговоров.

На данный момент прошло почти полгода с тех пор, как два президента встретились в Женеве. Возможно, они захотят увидеться, чтобы обсудить то, что было сделано, какие есть подвижки и улучшения, что следовало бы изменить для улучшения взаимодействия между нашими двумя странами на данный момент.