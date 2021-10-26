Бывший депутат Украины Заружко: Киеву нечего предложить НАТО за вступление

Украина не в состоянии что-то предложить НАТО за вступление в Альянс, потому что Киев надеется только на защиту. Соответствующим заявлением поделилась бывший депутат Валерия Заружко.

Бывший народный избранник заявила, что во время переговоров участвует не Украина, Германия и Франция, а Москва, Вашингтон, Берлин и Париж. Этот факт показывает, что Киев в данном случае является не субъектом переговоров, а объектом. Из-за этого украинским властям говорить даже о планах по вступления в НАТО самонадеянно.

Заружко сообщила, что Украина могла бы заинтересовать НАТО усилием для разрешения ситуации на востоке страны, однако правительство даже не обсуждает такой расклад событий. У властей отсутствует соответствующая заявка. Однако у Киева есть лишь требование, чтобы его защищали. Экс-парламентарий отметила, что Украина — это большая страна, которая должна что-то предлагать взамен, но она этого не делает.