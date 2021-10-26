Биолог Баранова объяснила отсутствие коллективного иммунитета изменчивостью вируса

Из-за изменчивости вируса процесс вакцинации растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

Возможно, штамм «дельта» будет последним. В этом случае борьба с коронавирусом будет гораздо успешнее, в эффективность вакцин сохранится, поделилась ученая с РИА Новости.

«Темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм «дельта», который снизил эффективность вакцины», — заявила специалист.

Новые штаммы сильно замедляют вакцинацию. Те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации. В итоге наработка коллективного иммунитета сильно растягивается по времени.