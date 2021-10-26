Депутат Рады Рабинович призвал украинские власти к прагматичному диалогу с Россией

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович пословицей описал, как Киев может наладить прагматичные отношения с Москвой и Минском.

Рабинович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на текущий момент Киеву нужно спокойно вернуться к прагматическим отношениям с странами-соседями. По его мнению, Украине нужно предложить отодвинуть разногласия и выступить за скорое решение вопросов газа, поскольку у нас «люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены».

«Ласковое телятко двух маток сосет!» — заявил Рабинович.

Парламентарий отметил, что считает ситуацию недопустимой, когда украинские власти закупают российский газ под видом европейского, при этом переплачивая в три раза и отказываясь от прямх переговоров с Москвой.

Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев. По мнению депутата, дороговизна энергоресурсов приведет к банкротствам 70-75 процентов всех предприятий.