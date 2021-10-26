Ночные развлекательные мероприятия в общепитах запретили в Югре

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры запретили проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в местах общественного питания в ночное время суток. Соответствующее постановление подписала губернатор региона Наталья Комарова.

Ограничения будут действовать на период общероссийских нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такие меры были приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также разрыва цепочек заболевания по России.

Развлекательные мероприятия в местах общепита запрещено проводить с 6:00 до 23:00 часов, сказано в постановлении главы ХМАО. При этом разрешается круглосуточная работа на вынос, доставка заказов, а также работа в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах и на АЗС.

С 30 октября по 7 ноября в Югре ограничена работа фудкортов. В фитнес-клубы, бассейны, бары, торговые центры, салоны красоты и другие учреждения допуск будет осуществляться через систему QR-кодов.