Президент Кубы сообщил о попытке посольства США подорвать порядок на острове

Американское посольство на Кубе разными способами пытается дестабилизировать ситуацию на острове, однако власти республики могут противостоять таким попыткам подорвать порядок в стране. Соответствующее заявление сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Кубинский лидер заявил, что республика, которая столкнулась с таким поведением, не станет оставаться в стороне. По словам президента, Гавана вела борьбу на протяжении многих лет, так и в данный момент у нее есть твердая решимость противостоять американцам и осуждать их деятельность.

Власти республики сообщили, что американская дипмиссия в Гаване организует встречи с противниками Кубинской революции. Посольство США также поддерживает этих людей финансами и техникой. Оппозиционеры недавно подали заявку на проведение антиправительственных демонстраций в больших городах Кубы.