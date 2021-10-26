Губернатор Вологодской области Кувшинников получил награду от Путина

Губернатора Вологодской области Олег Кувшинников был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Глава Вологодской области получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким же орденом был награжден художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Также Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Государственными наградами были отмечены многие деятели различных сфер, от правосудия до геологии.