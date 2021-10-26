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Губернатор Вологодской области Кувшинников получил награду от Путина

Губернатор Вологодской области Кувшинников получил награду от Путина

Губернатора Вологодской области Олег Кувшинников был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Глава Вологодской области получил награду за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким же орденом был награжден художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман. Также Владимир Путин наградил орденом Пирогова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Государственными наградами были отмечены многие деятели различных сфер, от правосудия до геологии.