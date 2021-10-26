Роспотребнадзор предложил Свердловской области ужесточить меры против COVID-19

Роспотребнадзор в своем письме на имя и.о. губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова предложил ввести новые ограничения против распространения COVID-19 во всем регионе.

Ведомство обосновывает необходимость ужесточения мер тем, что по результатам анализа эпидемиологической ситуации в Свердловской области сохраняется высокий риск распространения коронавируса. Издание E1.RU приводит текст письма.

Издание предлагает закрыть доступ к целому ряду заведений, в их числе — кафе, рестораны, столовые, бары и прочий общепит, в том числе в парках культуры и отдыха. Также речь идет о объектах розничной торговли (исключения — продуктовые магазины, аптеки и службы доставки), салонах красоты, банях, соляриях, парикмахерских массажных салонах, химчистках, прачечных, фитнес-клубах, бассейнах, театрах, музеях, библиотеках, кинотеатрах, выставочных залах, цирках и концертных залах, зоопарках и детских развлекательных центрах.

Роспотребнадзор предлагает оставить возможность работы навынос. Исключением станут рестораны при гостиницах и рабочие буфеты.

Ведомство выступило за объявление каникул в детских садах, школах и спортивных секциях. Роспотребнадзор также намерен приостановить предоставление государственных услуг, в том числе — МФЦ (исключением станут регистрация рождения, смерти и развода).

Также для непривитых жителей региона старше 65 планируют ввести режим самоизоляции. Пенсионерам разрешат ходить в продуктовые магазины в шаговой доступности, а также больницы и аптеки.

Проведение совещаний, оргкомитетов и комиссий должно осуществляться только путем дистанционных видеоконференций. Исключением может быть лишь случай «крайней необходимости».