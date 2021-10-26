Моряки Северного флота России спасли от пиратов судно в Гвинейском заливе

Экипаж «Вице-адмирала Кулакова», входящего в состав российского Северного флота, спас от нападения пиратов панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе.

Моряки получили сигнал бедствия от судно «Люция», направлявшегося из Того в Камерун. В сообщении говорилось, что неизвестные вооруженные люди направлялись в сторону контейнеровоза на быстроходной лодке и пытались захватить его в Гвинейском заливе. Об этом передали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — следует из сообщения.

На подмогу с российского корабля вылетели члены экипажа на вертолете Ка-27ПС. Сообщается, что как только пираты заметили российских пехотинцев, они сразу же направились в сторону берега. На «Люцию» высадилась группа антитеррора, тщательно досмотревшая корабль.