Полиция задержала первого польского космонавта за пьяную езду

Польские правоохранители задержали первого и единственного человека, побывавшего в космосе из этой страны, Героя Советского Союза генерала Мирослава Гермашевского. Причиной задержание стало вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов отпустили домой 80-летнего космонавта после всех процедур. Гермашевскому грозит лишение свободы на два года или штраф. Героя Советского Союза задержали в Гостынинском районе центральной Польши. Полицейский заметил машину Volvo, которая ехала «зигзагом». После этого правоохранитель остановил транспорт для проверки.

В результате проведения необходимых процедур стало известно, что в крови космонавта содержалось 0,56 промилле алкоголя. Мирослав Гермашевский отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле «Союз-30». Поляк стал 89-человеком, побывавшем в космосе.