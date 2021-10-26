Bloomberg: «СП-2» положит конец зависимости России от стран-транзитеров

С помощью «Северного потока — 2» Россия хочет перенаправить экспорт энергоносителей с проходящих по территории недружественных государств маршрутов, считает аналитик Джулиан Ли.

После распада СССР ведущие из России транзитные трубопроводы оказались на территории государств, которые были не всегда дружественными к Москве, отметил в материале для Bloomberg обозреватель. К таким странам Ли отнес Украину, Молдавию, Болгарию, Польшу, Чехию и Румынию. Отношения России со многими из них менялись, и часто не в лучшую сторону, напомнил аналитик нефтяного рынка.

«Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей», — подчеркнул Ли.

Обозреватель считает, что решить проблему России поможет «Северный поток — 2». В то же время Джулиан Ли не согласился с популярным на Западе мнением, что газопровод строился как «газовая ловушка» для Европы.