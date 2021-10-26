Украинцев призвали готовиться к холоду и голоду из-за отсутствия топлива на ТЭС

Депутат Рады от ОПЗЖ Илья Кива призвал граждан Украины готовиться к голоду из-за Славянской ТЭС.

Кива предупредил украинцев о страшных последствиях нехватки топлива. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть…» — написал Кива.

Ранее теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Славянск на подконтрольной Киеву части Донецкой области остановились из-за дефицита угля. Компания «Укрэнерго» сообщила, что два блока станции не выдерживают нагрузки из-за нехватки топлива. Сейчас запасы станции в четыре раза ниже необходимого. На 22 октября на Украине остановлена работа 43 из 69 тепловых энергоблоков.