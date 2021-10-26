Россия выступила против размещения ракет в любой части Земли

Разговор о стратегической стабильности между Россией и США идет по верному пути, имеет профессиональный и предметный характер. Соответствующее заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что Москва собирается поднять в рамках диалога с Вашингтоном вопросы связи оборонительного вооружения и стратегического наступления. По словам посла, Россия также выступает за предотвращение размещения ракет средней и меньшей дальности в любой точке Земли.

Кремль также призывает Белый дом разговаривать в стратегическом диалоге о гиперзвуковых и высокоточных неядерных вооружениях. В этот список также включены и беспилотные системы, подчеркнул Антонов. Российский посол подытожил, что Москва будет обсуждать с Вашингтоном тактическое ядерное оружие, если США выведут такие системы с территории Европы.