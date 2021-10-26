Слова Путина о смене пола у детей восхитили читателей американского сайта Breitbart

Читатели американского сайта Breitbart поддержали президента России Владимира Путина после его заявления о смене пола у детей.

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Путин назвал преступлением против человечности смену пола у детей. По мнению российского лидера, это чудовищная ситуация, когда юному поколению внушают, что они легко могут поменять пол.

«Хоть кто-то высказался по-взрослому. Наконец-то», — отметил один из читателей сайта Breitbart.

«А можно его выбрать в лидеры нашей Консервативной партии, пока она не сломалась окончательно?» — написал другой.

«Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев», — заявил еще один американец.

«Живу в России уже 30 лет, и здесь у меня больше свободы, чем было бы на Западе. Западные СМИ его (Путина — Прим.ред.) просто демонизируют, потому что он не встает на колени перед глобалистами и не делает, что ему велят», — поделились в комментариях.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия сама себя защищает от пересмотра базовых ценностей. По его словам, государство застраховано от пересмотра традиционных ценностей благодаря законами и нетерпимостью к проявлениям.