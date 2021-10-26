Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о недоверии суданцев к гражданскому кабмину

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает закономерным произошедший в Судане военный переворот, так как недовольство граждан росло в стране последние несколько месяцев.

По его словам, на фоне усугубляющегося социально-экономического кризиса в Судане росло недовольство граждан правительством Абдаллы Хамдока. Недавнее социологическое исследование ФЗНЦ показало, что гражданскому правительству и его решениям в стране не доверяют более 60% суданцев.

«Поэтому для меня неудивительно, что изменения, происходящие сейчас в стране, возглавили военные», — цитирует Шугалея ФАН.

Российский социолог уверен, что военный совет Судана направит все силы на благо государства и его граждан.

В восточноафриканской стране в понедельник произошел государственный переворот. Суданские военные арестовали премьера Абдаллу Хамдока и ряд представителей переходного правительства.

Главнокомандующий армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в эфире национального телеканала объявил чрезвычайное положение в стране и распустил Суверенный совет Судана, гражданское правительство республики и «Комитет по демонтажу режима 30 июня 1989 и возвращению средств в государственную казну». Кроме того, военные приостановили действие семи статей проекта Конституционной декларации и уволили региональных губернаторов.