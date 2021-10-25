Новое противоспутниковое оружие создали в Китае

Ученые из Китая разработали роботизированное устройство, способное устанавливать взрывчатку на сопла двигателей космических аппаратов. Об этом информирует South China Morning Post.

По словам профессора Сунь Юнчжун (Sun Yunzhong), целью нового оружия является возможность совершения контролируемого взрыва спутников. Ученый рассказал, что роботизированный комплекс способен размещать взрывные устройства на спутники, которые могут находиться на них длительное время и взрываться в установленное время.

Отмечается, что небольшой мощности взрыв способен вывести спутник из строя, а последствия произошедшего будут похожи на неисправность двигателя. Устройство было проверено во время испытаний на наземном объекте. Современное оружие было создано в рамках проекта по разработке новейших боеголовок.