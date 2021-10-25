Молдавия совершит пробную закупку природного газа у Польши

Молдавия впервые закупит природный газ у альтернативных «Газпрому» источников. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Государственная молдавская компания Energocom заключила контракт на пробную закупку 1 млн куб. м природного газа с польской компанией PGNiG. Отмечается, что купленные объемы топлива пойдут на уравновешивание падающего давления в газотранспортной сети республики.

Молдавия также продолжает переговоры по долгосрочному контракту с «Газпромом». Для заключения контракта Молдавия должна погасить задолженность в размере 709 млн долларов. Российский газовый холдинг также предложил скидку в размере 25% на газ, но Молдавия пока не готова этим воспользоваться. Отмечается, что стороны на время переговоров продлили контракт до конца октября.