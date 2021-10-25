США заморозят финансовую помощь Судану

США замораживают финансовую помощь Судану из-за произошедшего в Хартуме переворота. Об этом на регулярном брифинге для журналистов в понедельник сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что помощь предназначалась для поддержки проведения демократических преобразований в Судане. Однако в связи с произошедшими в стране событиями США заморозят программу.

«В свете нынешнего развития событий Соединенные Штаты ставят на паузу оказание содействия из 700 млн долларов из <...> экономической поддержки Судана», — сообщил официальный представитель Госдепартамента США, уточнив, что заморожена будет вся сумма.

В ночь на понедельник суданские военные арестовали гражданского премьера страны Абдаллу Хамдука и ряд видных политиков и высших чиновников Судана. В качестве «ответа армии на молодежную революцию» генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и распустил высшие органы власти в стране. Кроме того, он приостановил действие некоторых статей конституционной декларации, определявшее рамки переходного периода в Судане, после того как в стране свергли правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.