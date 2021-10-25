Дзюбу не включили в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

РФС (Российский футбольный союз) опубликовал расширенный состав российской сборной по футболу на отборочные матчи чемпионата мира.

Важные для национальной команды матчи пройдут 11 и 14 ноября. Сначала российским футболистам предстоит выйти на поле против сборной Кипра, а после сыграть с соперниками из Хорватии. РФС обнародовал полный список спортсменов, которые поучаствуют в отборочных турах.

⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp — Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба не вошел в расширенный состав сборной России, которой предстоит выступить на ЧМ-2022. Зато в национальной команде появились такие игроки, как Никита Хайкин из норвежского «Буде-Глимта» и Иван Сергеев, нападающий самарского ФК «Крылья Советов».