МИД России объяснил отсутствием интереса слова министра обороны ФРГ о сдерживании Москвы

Берлину неинтересно общение с Москвой по вопросу деэскалации, уверены в МИД России. Ведомство прокомментировало слова немецкого министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Недавно чиновница призвала НАТО «очень ясно дать понять Москве», что блок может использовать ядерное оружие для сдерживания России. Слова Крамп-Карренбауэр объясняются незаинтересованностью ФРГ в серьезном диалоге с российской стороной, отметили в министерстве.

«Шаги и заявления НАТО дополнительно убеждают нас в верности принятых недавно решений в отношении Альянса. Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации», — добавили в ведомстве.

Ранее на заявление немецкого министра отреагировали жители Германии. Они напомнили о плачевных последствиях прошлых попыток Западной Европы нажиться за счет России.