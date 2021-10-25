Россиянам рассказали, стоит ли ждать сокращения пенсионного возраста

Возврат к уровню прежнего пенсионного возраста маловероятен. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Комментирую слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что власти страны якобы задумались над снижением пенсионного возраста, Рязанский усомнился в возможности изменить пенсионную реформу на данном этапе.

«Мой прогноз — это (отмена пенсионной реформы. — Прим. ред) маловероятно. Серьезно и глубоко проработано законодательство в сторону увеличения пенсионного возраста, и отступления от предыдущих нормативов серьезно вмонтированы в законодательство», — обосновал свое мнение эксперт.

Менять все законодательство в обратную сторону будет крайне тяжело, убежден он.

Уже вышедших на пенсию россиян в 2022 году ждет индексация выплат. Размер страховых пенсий увеличится на 5,9%, а выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 7,7%, подтвердила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.