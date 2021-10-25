Читатели The Mirror раскритиковали Джонсона за неприемлемую шутку на встрече с детьми

Читатели британского таблоида The Mirror активно обсуждают сомнительные слова, которые премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон употреблял в рамках его встречи с детьми от восьми до двенадцати лет.

Неоднозначная ситуация произошла в ходе пресс-конференции в медиацентре на Даунинг-стрит. На мероприятии обсуждался предстоящий саммит по климатической безопасности в рамках Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава правительства сперва заявил, что можно «заставить коров прекратить рыгать» для сокращения выбросов метана, а затем предложил «скормить некоторых людей животным» для восстановления баланса в природе. Стоит отметить, что ряд жителей Британии буквально пришли в ярость после услышанного. Своими мнениями они поделились в комментариях.

«Скоро Джонсон начнет приходить к детям в ночных кошмарах», — написал один из пользователей Сети. «Он постоянно делает неприемлемые комментарии, их нельзя воспринимать всерьез, даже если затрагивается важная тема», — добавил другой.

Еще несколько комментаторов посоветовали премьер-министру обратиться к врачам за квалифицированной помощью.

Ранее стало известно, что Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили международную проблематику и двустороннюю повестку, сообщил телеканал «360».