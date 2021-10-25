Sohu: «кремниевые санкции» Вашингтона против РФ обернуться миллиардными убытками для США

Ограничения со стороны США в адрес России в сфере микроэлектроники спровоцируют многомиллиардные потери у американских компаний, пишет обозреватель китайского издания Sohu.

После распада Советского Союза Соединенным Штатам удалось вырваться вперед в области микроэлектроники. Сейчас большую часть такой продукции Москва вынуждена закупать у Вашингтона.

«В настоящее время РФ импортирует порядка 90 % используемых ее промышленностью микросхем. Большая часть последних производится по патентам американских компаний — Россия очень уязвима в сегменте микроэлектроники», — говорится в эксклюзивном пересказе китайской статьи от «ПолитРоссии» .

Многие аналитики считают, что следующий удар американцев в адрес России может прийтись именно по этой области. Однако в Китае убеждены в обратном. Обозреватель Sohu отметил, что американские компании не могут позволить себе потерять российский рынок. В противном случае убытки будут многомиллиардными.

«Разве США не разрабатывают передовые технологии, чтобы зарабатывать на них деньги? Чипы производятся для продажи», — добавил автор.

Страх перед таким сценарием развития событий предостережет американцев. В конечном итоге они придут к тому, что «кремниевые санкции» не оправданы, резюмировали в статье.

Ранее стало известно, что Минфин США решил привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций. Речь идет о «Северном потоке — 2», сообщил телеканал «360».