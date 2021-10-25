Политолог Перенджиев: США будет сложно добиться падения интереса к российскому оружию

Политолог Александр Перенджиев допускает, что в Вашингтоне могут попытаться снизить интерес к российскому оружию на мировом рынке двумя способами. Но сделать это, по его словам, будет сложно.

Конгресс США продолжает разрабатывать стратегию давления в отношении России. На этот раз сенаторы сошлись во мнении, что действующие санкции не помогают оказывать должное воздействие на РФ, и поэтому стоит обратить внимание на позиции последней на международном рынке поставок оружия. В Конгрессе считают, что Москва через продажи укрепляет свои геополитические интересы, поэтому стоит искать рычаги давления на российский ОПК.

Политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием PolitOnline отметил, что для реализации этих целей США могут использовать два инструмента.

«Первый — введение санкций против государств, которые ведут с Россией активное военно-техническое сотрудничество. Второй — информационное давление, попытки выставить наше оружие ненужным, неэффективным и так далее», — сказал эксперт.

Первый метод, считает эксперт, в теории может спровоцировать падение спроса, но стоит отметить, что российский товар опробован и проверен в боевых условиях. Но если у первого способа есть минимальная теоретическая возможность повлиять на ситуацию, то второй метод сработает только в отношении дилетантов.

Перенджиев напомнил, что даже Турция, которая входит в НАТО, больше склоняется к российскому оружию, нежели американскому. Да и сами Соединенные Штаты ранее заявляли о готовности платить большие деньги за предоставление технологий производства в России.