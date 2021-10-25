Власти Набережных Челнов ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Власти Набережных Челнов ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа в пятиэтажном жилом доме. Соответствующее решение было принято на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и общим положениям безопасности (ОПБ) города.

Согласно информации, предоставленной региональным МЧС, в Набережных Челнах установлен местный уровень реагирования. Напомним, что сегодня в одном из жилых домов сдетонировала газовоздушная смесь, в результате чего были разрушены шесть квартир. В этих помещениях проживали в общей сложности 14 человек, сообщили в Telegram-канале ведомства.

По состоянию на 19:00 по местному времени спасатели вытащили из-под завалов трех человек, в том числе двух несовершеннолетних. Предположительно, под обломками разрушенного взрывом дома остается один человек. В городской гостинице развернут пункт временного размещения, который способен вместить до 400 постояльцев. В ликвидации последствий ЧП в Татарстане принимают участие 155 человек личного состава МЧС и 49 единиц техники.