Психолог Гороховатский заявил, что приложение «Z-Аватар» поможет молодежи развиваться

Приложение «Z-Аватар», которому предстоит стать виртуальным мостиком между некоммерческими организациями, государством, бизнесом и гражданским обществом, будет способствовать саморазвитию молодежи. Такое мнение высказал кандидат психологических наук Леонид Гороховатский.

Руководитель Центра организации научно-исследовательской работы Международного банковского института имени Анатолия Собчака уточнил, что проект сейчас находится на раннем этапе своего пути, однако в будущем ему предстоит стать рабочей экосистемой.

«Уверен, что проект "Z-Аватар", который сейчас только начинает свой путь, в скором времени разовьется во вполне рабочую экосистему взаимодействия НКО — государство — бизнес — гражданское общество, давая возможности всем участникам этой системы гармонично взаимодействовать, а молодежи поможет свободно ориентироваться в перегруженном информационном потоке, находить возможности личностного саморазвития и получать за это бонусы», — приводит слова Гороховатского пресс-служба молодежного движения "Поколение Z", выступившего разработчиком этого приложения.

Суть проекта сводится к предоставлению пользователям возможности отслеживать мероприятия, направленные на саморазвитие и достижение общественного блага, а также поощрение их активности специальными баллами, которые можно будет тратить на товары и услуги участников партнерской экосистемы. Достижения пользователей «Z-Аватар» будут отображаться на их виртуальном «я» — аватаре, наделенном такими параметрами, как Разум, Тело, Душа и Карма, каждый из которых будет прокачиваться в зависимости от мероприятий, в которых участвуют владельцы аккаунтов.