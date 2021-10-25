Остались при своих. Чем завершились переговоры депутатов Госдумы и представителей Google

Переговоры депутатов Госдумы с руководством Google напоминали хождение «по тонкому льду»: американская компания вежливо уходила от ответов, но, в конечном счете, оставалась при своей позиции. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, директор LiveInternet Герман Клименко.

Ранее глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев раскрыл итоги виртуальной встречи с представителями компании. Нижняя палата парламента предъявила к Google три требования: запретить критиковать итоги выборов в России на всех площадках, отображать на картах Google Крым и Курильские острова частью России, а также восстановить аккаунты телеканала Russia Today DE в Youtube.

Видеоконференция проходила в закрытом режиме почти два часа. От американской компании присутствовал директор YouTube по взаимодействию с органами госвласти в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Марко Панчини.

freepik.com / Designed by Freepik

По итогам встречи Google согласился раскрыть для российских парламентариев внутренние правила, из-за которых были удалены аккаунты RT на YouTube. Речь идет о каналах RT DE и DFP, которые были заблокированы без возможности восстановления.

Кроме того, Панчини заявил о готовности компании обозначить Курилы как территорию России и запросил дополнительные материалы по этому вопросу. ﻿Он напомнил, что организация не занимает чью-либо сторону в территориальных спорах — в тех странах, где существуют локальные версии Google Карт, они составляются в соответствии с местными законами о госграницах.

«Для спорных территорий на Google Картах всегда используются сокращенные адреса без упоминания страны и административных единиц. Оба этих правила применяются глобально и действуют в отношении любого региона, права на которые заявляют несколько стран», — объяснил представитель компании.

wikipedia.org / European Space Agency

Что касается ложной информации о выборах, то здесь Панчини признал, что YouTube обновил правила из-за распространения недостоверных сведений об избирательных кампаниях в Германии и США, однако эти поправки не коснулись России.

«Хотя конкретно эти поправки не коснулись сведений о выборах в России, некоторые правила YouTube в отношении ложной информации о выборах действуют для всех стран», — заверил представитель Google.

В свою очередь Пискарев с удовлетворением отметил, что незаконного контента с точки зрения российского права на видеохостинге и правда стало в два раза меньше, но в поле доступа по-прежнему находится около 2,8 тыс. материалов. Их наличие Панчини объяснил отсутствием технических возможностей.

По мнению Клименко, представители Google на самом деле не сообщили Госдуме ничего нового — прикрываясь внутренними правилами, они попросту «съехали» со многих претензий российской стороны. Однако помимо перечисленных требований в РФ еще действует закон о локализации данных, который никто не исполняет, а также законы о забвении, о приземлении и о мессенджерах.

pxhere.com /

«Все ходят по хрупкому льду, никто не хочет взрывать атомную бомбу. Потому что, с одной стороны, все понимают, почему Google игнорирует наши действия. Мол, мы сотрудничаем, что-то удаляем, а что-то не удаляем, то есть вежливо уходим в сторону. С другой — ничего нового нет, они работают в своем стиле, но пока особого оптимизма и радости к сотрудничеству не высказывают», — выразил мнение собеседник издания.

При этом после переговоров американская компания сообщила, что оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу. Правда, точной суммы в организации называть не стали, но, по словам Пискарева, речь идет о 32,5 млн руб. Однако Клименко убежден, что это еще ни о чем не говорит.

«Они всегда платили все штрафы и в принципе финансовую историю исполняли. Сейчас еще висит история с "Царьградом" [заблокирован на YouTube с лета 2020] — там вообще прогрессивные штрафы [каждую неделю сумма увеличивается в два раза от начальных 100 тыс.]. Информационное поле пока молчит, поэтому непонятно, в какой стадии находится юридический процесс», — резюмировал эксперт.

Роскомнадзор неоднократно обвинял Google в публикации запрещенного в России контента, однако компания все время отказывалась удалять материалы. Общая сумма штрафов, вынесенных российскими судами, составляет 39 млн руб. Кроме того, корпорации может грозить оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 годового оборота в РФ.