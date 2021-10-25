Минобороны РФ направило военных медиков в Тульскую область для борьбы с COVID-19

Министерство обороны России по решению главы ведомства Сергея Шойгу вновь направило в Тульскую область специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в Тулу прибыло 35 специалистов из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа, уточняют представители оборонного ведомства.

«Для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно направлено 35 специалистов. В настоящее время в региональных больницах уже находится 30 военных медиков», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отмечают, что в составе врачебных бригад находятся военнослужащие, которые уже имеют достаточный опыт для диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, включая реаниматологов, пульмонологов и анестезиологов.