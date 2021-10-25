Наличие врожденного иммунитета может способствовать бессимптомному течению COVID-19

Некоторые пациенты, зараженные штаммом коронавирусной инфекции «Дельта», могут перенести заболевание бессимптомно. Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев перечислил основные факторы, способствующие бессимптомному течению COVID-19.

Как утверждает медицинский специалист, пациенты с сильным врожденным иммунитетом могут перенести данное заболевание без проявления симптомов. Однако определить точное количество таких пациентов сложно.

«Из общей оценки могу сказать, что, возможно, при нынешнем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли больше 25% от заразившихся переносят коронавирус бессимптомно», — рассказал он в беседе с изданием «Москва 24».

Наиболее эффективным способом формирования иммунитета к COVID-19 Скулачев называет вакцинацию. Данная процедура проводится в России бесплатно. Пройти ее можно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах и других общественных местах.