Кремль: Владимир Путин и Борис Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Национальные лидеры обсудили ряд вопросов, включая налаживание двусторонних контактов и ситуацию в Афганистане сообщили в Кремле.

Стороны признали, что между Лондоном и Москвой существуют разногласия по ряду проблем. Однако, несмотря на это, остаются вопросы, в которых Россия и Соединенное Королевство могли бы наладить сотрудничество, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

«Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки и встречи в рамках московского формата», — отметили в пресс-службе.

Также в ходе переговоров было обозначено условие признания правительства «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане. Как подчеркнула британская сторона, это возможно только при соблюдении талибами прав человека.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации