Военного атташе Германии в Москве вызвали в Минобороны РФ для вручения ноты протеста

Военный атташе Германии в РФ был вызван в российское оборонное ведомство, где ему вручили ноту протеста из-за слов министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о ядерном сдерживании России.

В сообщении Минобороны РФ подчеркивается, что высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России провоцируют усиление напряженности в Европе.

«Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в РФ», — сказано в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад в интервью радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр выступила с резким высказыванием в адрес Москвы. Она заявила, что НАТО в случае необходимости готова применить ядерное оружие против России, потому что она якобы угрожает партнерам Альянса в странах Балтии.