Глава МИД Испании призвал указать Польше на недопустимость поведения на фоне конфликта с ЕС

Варшава не может позиционировать себя вне Евросоюза или внутри него в зависимости от своей выгоды. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Недавно между Польшей и Евросоюзом разгорелся конфликт. Конституционный суд страны признал приоритет местного законодательства над европейским правом. Глава МИД Испании указал на недопустимость поведения Польши в ходе Нового экономического форума в Мадриде.

«Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно», — пояснил Альбарес.

Ранее немецкие журналисты рассказали о злости Брюсселя на Варшаву из-за решения инстанции. Отношения сторон провалились в кризис, а ЕС намерен использовать «все доступные средства» для восстановления верховенства в Польше.