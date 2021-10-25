Уругвайская актриса Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство

Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Наталье Орейро и ее сыну российское гражданство.

Указ главы государства появился на портале официальных правовых актов в понедельник, 25 октября.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 г. в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 г. в Аргентине», — говорится в документе.

Наталья Орейро известна российскому зрителю благодаря сериалу «Дикий ангел». Актриса рассказывала, что поклонники, зная о ее любви к России, дарят ей ненастоящие российские паспорта. В ее арсенале уже 15 таких «документов».