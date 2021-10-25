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Блогер Пучков назвал воспитание детей единственным способом избежать нападений на школы

Блогер Пучков назвал воспитание детей единственным способом избежать нападений на школы

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается, как можно предотвратить повторение ситуаций, аналогичных трагедиям в Перми и Казани. Блогер, переводчик и писатель Дмитрий Пучков считает, что только воспитание детей поможет в разрешении этой проблемы.

В России начали тестировать систему, которая будет выявлять потенциальных стрелков в учебных заведениях. Блогер считает, что такой метод и многие другие, предложенные различными специалистами, затруднительны для реализации, пишет Федеральное агентство новостей.

Пучков дал единственный совет для избежания повторения трагедий, которые произошли в Перми и Казани. По его словам, нужно заниматься воспитанием детей, а не пытаться ужесточить продажу оружия для граждан России.

«Воспитывать детей надо, чтобы они хотя бы не убивали друг друга», — посоветовал писатель.

Дмитрий Пучков отметил, что надо с малых лет объяснять детям, почему «так хорошо поступать, а так плохо». Любой ребенок впитывает то, что ему дают родители. Именно они формируют мировоззрение детей, их отношение к другим людям и окружающему миру.