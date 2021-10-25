Блогер Пучков назвал воспитание детей единственным способом избежать нападений на школы

Актуальным вопросом на сегодняшний день остается, как можно предотвратить повторение ситуаций, аналогичных трагедиям в Перми и Казани. Блогер, переводчик и писатель Дмитрий Пучков считает, что только воспитание детей поможет в разрешении этой проблемы.

В России начали тестировать систему, которая будет выявлять потенциальных стрелков в учебных заведениях. Блогер считает, что такой метод и многие другие, предложенные различными специалистами, затруднительны для реализации, пишет Федеральное агентство новостей.

Пучков дал единственный совет для избежания повторения трагедий, которые произошли в Перми и Казани. По его словам, нужно заниматься воспитанием детей, а не пытаться ужесточить продажу оружия для граждан России.

«Воспитывать детей надо, чтобы они хотя бы не убивали друг друга», — посоветовал писатель.

Дмитрий Пучков отметил, что надо с малых лет объяснять детям, почему «так хорошо поступать, а так плохо». Любой ребенок впитывает то, что ему дают родители. Именно они формируют мировоззрение детей, их отношение к другим людям и окружающему миру.