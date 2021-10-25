Руспродсоюз: торговые сети должны пожертвовать прибылью из-за роста цен на крупы

Торговые сети вслед за производителями должны пожертвовать прибылью, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на крупы в России, заявил зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Это единственный способ избежать банкротств и дальнейшего роста ценника, отметил представитель ведомства в беседе с телеканалом «360». Торговые сети за последние два года ни разу не снижали наценку, которая может превышать 100%.

Так, средняя стоимость гречневой крупы первого сорта увеличилась с 67,5 до 79,3 рубля за килограмм. При этом еще год назад килограмм первого сорта в среднем стоил 57,3 рубля. Цены поднимаются из-за удорожания международных перевозок примерно на 20%, добавил зампред правления Руспродсоюза. Кроме того, упаковочные материалы также продолжают расти в цене.

Производители круп ранее уведомили ретейл о повышении цен на овсянку, хлопья и гречку до 20% в ноябре текущего года. Эксперты рассчитывают, что участникам рынка удастся избежать серьезных потрясений с поступлением на рынок нового урожая.