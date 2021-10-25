Инфекционист Акинфиев рассказал о главных симптомах тяжелого течения COVID-19

Дыхательная недостаточность и температура, которую долго не удается сбить, может указывать на наличие у человека тяжелой формы коронавируса, считает инфекционист Илья Акинфиев.

Медик рассказал, что при таком случае повышенную температуру тела не получается сбить даже с помощью жаропонижающих препаратов. Также может произойти резкое снижение сатурации — насыщения крови кислородом, передает «Вечерняя Москва».

«Чаще всего в реанимацию переводят именно из-за возникновения дыхательной недостаточности», — добавил Акинфиев.

Врач подчеркнул, что каждый пациент переносит инфекцию индивидуально, поэтому даже при таких симптомах возможно быстрое выздоровление без особых последствий.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о новых симптомах COVID-19. Так, заболевание начинается с повышения температуры тела и возникновения головной боли.