Эксперт Хайцеэр назвал Hyundai Solaris подходящей для россиянок машиной

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что для российских женщин подходит ограниченное количество машин. При этом модель Hyundai Solaris можно отнести к комфортным авто для представительниц прекрасного пола.

Хайцеэр пояснил, что в настоящее время нет машин, которые создавались бы специально для женщин. По словам специалиста, автолюбительницы стали часто выбирать личный транспорт не по цвету и внешнему виду, а по параметрам для повседневных задач.

«Если дама является матерью двух-трех детей, то очевидно, что в ее гараже не будет Opel Corsa, а будет большой автомобиль, если позволяют финансы», — рассказал автоэксперт в беседе с журналистами.

Марки Hyundai Solaris и Citroen C3 Хайцеэр считает подходящими для женщин, а вот маленький Volkswagen Polo не может определенно отнести к тому или иному полу. Машина подходит для всех водителей в равной степени, пишет NEWS.ru.

Автоэксперт Виктор Похмелкин ранее рассказал россиянам, как подготовиться к предстоящей зиме. По его словам, владельцы личного транспорта должны уделить внимание не только резине.