«Открыт миру». Мирзиеев одержал «убедительную победу» на выборах президента Узбекистана

В Узбекистане завершились президентские выборы. По данным ЦИК, безоговорочную победу одержал действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, заручившийся поддержкой 80,1% избирателей. Явка оказалась столь же высокой — к закрытию участков в 20:00 по местному времени (18:00 мск) она превысила 80%.

Как все прошло?

Избирательный ажиотаж проснулся с первыми петухами. Вскоре после открытия участков 24 октября в 8:00 (6:00 мск) местные журналисты обращали внимание на длинные очереди, тянувшиеся с улицы вплоть до урн. Только за первый час голосования явка составила более 12%, а к 11:00 — уже 33,6%. К сравнению: на предыдущих президентских выборах за первые два часа отдали свой голос менее 8%.

ТАСС / AP

Примечательно, что рано встают в Узбекистане не только простые граждане, но и власть имущие. До полудня проголосовали президент Мирзиеев, который, к слову, пришел на участок вместе с женой, дочерьми, их мужьями, сыном и внуками, премьер-министр Абдулла Арипов, а также Президент ассоциации спортивной борьбы Салим Абдувалиев.

По словам главы миссии наблюдателей от СНГ Сергея Лебедева, выборы в республике прошли в соответствии с законом. Жалобы, поступавшие властям со стороны граждан, были незначительными и оперативно рассматривались.

Это подтвердила и миссия Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), признавшая кампанию легитимной. Не выявили каких-либо нарушений и наблюдатели из России, заявил член ЦИК РФ Антон Лопатин. Он также отметил, что все избирательные участки были готовы к приему граждан с учетом всплеска заболеваемости коронавирусом.

«Как утверждает узбекская сторона, около 21 тысячи медицинских работников обеспечивали проверку температуры людей, которые приходили. Им раздавали маски, обрабатывали руки антисептиками», — приводят его слова РИА Новости.

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Конкуренты

Согласно узбекскому законодательству, выдвигаться на выборы разрешается лишь кандидатам от партий. В этой связи в избирательных бюллетенях значилось ровно пять имен — по числу зарегистрированных в стране политических сил:

действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либерально-демократическая партия);

депутат Законодательной палаты парламента Алишер Кадыров («Миллий тикланиш»);

(«Миллий тикланиш»); вице-президент Академии наук, директор Института востоковедения Бахрам Абдухалимов («Адолат»);

(«Адолат»); депутат Законодательной палаты парламента, бывший врач Максуда Ворисова (Народно-демократическая партия);

(Народно-демократическая партия); а также бывший зампредседателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Нарзулла Абламурадов (Экологическая партия).

По предварительным данным, второе место после Мирзиеева заняла Ворисова, набрав 6,6% голосов, а тройку лидеров замкнул Кадыров — у него 5,5%. После них расположились Абламурадов и Абдухалимов, заручившиеся поддержкой 4,1% и 3,4% избирателей соответственно.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Убедительная победа

По мнению профессора Высшей Школы Экономики Андрея Казанцева, победа действующего лидера была обусловлена не избирательными технологиями, а весом его «реальных дел и достижений». Он напомнил, что за время правления Мерзиеева в Узбекистане выросли зарплаты в промышленности и сельском хозяйстве, высшее образование стало более доступным, а миллионы трудовых мигрантов получили новые меры поддержки.

«По предвыборной программе президента и его выступлениям в ходе кампании понятен курс страны на следующие 5 лет. Это открытость миру, использование лучших мировых практик, с опорой на национальные ценности (уважение к образованию, трудолюбие и т.д.) и традиции», — цитирует эксперта Telegram-канал «Дежурный по СНГ».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Преобразования Мирзиеева положительно отразились и на взаимоотношениях между Узбекистаном и Россией — увеличился товарооборот, улучшилось взаимодействие и во внешней политике, констатировал Казанцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин «тепло» поздравил Мирзиеева с «убедительной победой» на выборах главы государства. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры двух стран подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества.