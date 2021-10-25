Суд Петербурга признал экстремистской неонацистскую организацию «Невоград»

В Петербурге суд признал неформальную организацию «Невоград» экстремисткой и внес ее в реестр запрещенных на территории России, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее прокуратура Петербурга подавала в суд иск о внесении неонацистского объединения «Невоград» в список запрещенных в РФ и признании ее деятельности экстремисткой. Согласно информации правоохранителей, в разное время «главари» группировок вели пропаганду взглядов расизма и неонацизма, рассказывали о том, как какие жестокие преступления они совершали, оправдывая свои поступки, и тем самым «вдохновляя» других людей.

Ранее правоохранители задержали участников «Невограда» по статье о насильственных преступлениях в отношении иностранцев, лиц различных национальностей, вероисповеданий и расовых принадлежностей. Суд признал организацию экстремисткой и внес ее в реестр запрещенных в России.