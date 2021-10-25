Сивков рассказал о главном страхе НАТО перед Россией

НАТО лишает аккредитации российских дипломатов из-за принципиальной позиции страны на дипломатической арене. Так рассуждает академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, говоря о недавней приостановке работы дипмиссии РФ при Североатлантическом альянсе.

Напомним, две недели назад восемь российских дипломатов попросили покинуть НАТО, так как они якобы являются «необъявленными сотрудниками разведки», которые осуществляют «враждебную деятельность». Таким образом штатное количество российских представителей при НАТО сократилось до десяти. После этого Москва приняла решение приостановить их работу совсем.

Сивков полагает, что так Альянс реагирует на выстраивание личных границ с российской стороны.

«Когда молча смотрели, как НАТО расширяется на восток, когда мы молча смотрели, как бомбят Югославию, они, конечно, нам улыбались, были с нами друзьями. Но как только Россия заявила о том, что есть "красные линии", и мы бы хотели, чтобы вы туда не заявлялись — это Мюнхенская речь Путина и все последующие события — НАТО стал нашим врагом. Более того, чем дальше дело идет, чем жестче Россия отстаивает свои интересы, тем жестче выступает НАТО», — объяснил эксперт.

flickr.com / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

По мнению Константина Сивкова, западная цивилизация в лице НАТО имеет возможность расширяться только в сторону России, поэтому исторически является геополитическим оппонентом.

«Западная цивилизация — исходно, геополитически, духовно враждебное сообщество, оно может нам улыбаться, в тот или иной момент мы можем дружить, иметь общие интересы, но они моментно враждебны нам, потому что они нас боятся, боятся нашей громадности», — резюмировал доктор военных наук.

Подробнее о том, почему Россия приостановила работу своих дипломатов при НАТО, вы можете прочитать в нашем материале.