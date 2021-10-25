Сатановский: попытка США «потроллить» Россию обернулась против Польши

Решение Госдепартамента США о выдаче неиммиграционных виз гражданам России в столице Польши является политическим «троллингом», заявил политолог Евгений Сатановский.

Однако, объектом шутки оказалась не Москва, а Польша. Государственный департамент США, по всей видимости, все еще думает, что Варшава является российским городом, шутит политолог.

«Мы-то думаем, что они нас троллят, а это на самом деле троллят не нас, а поляков! Тогда, конечно, совсем другое дело. Тогда пожалуйста», — написал он в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем Сатановский прокомментировал ситуацию и с другой стороны. По его словам, очередной хитрый трюк Вашингтона является намеренной провокацией. Американцы всегда играют на повышение ставок и пытаются тем самым вывести из себя российскую сторону.

Однако Москва ведет себя крайне сдержанно в этой ситуации. А это уже в значительной степени действует на нервы текущей администрации США по главе с президентом Джо Байденом, резюмировал он.

Ранее Сатановский объяснил отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым частью России. По его словам, хорошие отношения Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным не означают, что Анкара не мечтает о Крыме, сообщил телеканал «360».