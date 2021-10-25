Глава Роспотребнадзора рекомендует россиянам ограничить контакты в нерабочие дни

Ограничить свои контакты, а также воздержаться от поездок призвали россиян специалисты Роспотребнадзора. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По словам Поповой, в Роспотребнадзоре призвали россиян провести эти дни осознанно. Так, для профилактики распространения коронавирусной инфекции следует отказаться от поездок.

«Мы сегодня всех призываем к тому, чтобы осознанно использовать эти дни, ровно для того, для чего они и предназначены, как нерабочие - для ограничения контактов, для ограничения передачи», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Как ранее сообщалось, нерабочие дни в России — инициатива вице-премьера Татьяны Голиковой. Ее поддержал президент страны Владимир Путин. По его словам, эта мера может помочь остановить распространение инфекции.

Российские медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. В стране для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».