Политолог Данюк напомнил о пророческих слова Путина про дефицит газа в Европе

Президент России Владимир Путин еще одиннадцать лет назад предрекал Европе энергетический кризис из-за отказа заключать долгосрочные контракты с РФ на поставки газа. Об этом напомнил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире шоу «Дайте сказать!» на YouTube.

Напомним, в 2010 году российский лидер, будучи премьер-министром РФ, выступал перед немецкими бизнесменами на ежегодном экономическом форуме в Берлине. Он раскритиковал ФРГ за нежелание развивать атомную энергетику и закупать газ. Между делом Путин произнес, как оказалось, пророческую фразу: «Будете топить дровами». Тогда зал взорвался оглушительным хохотом, посчитав это хорошей шуткой.

Сегодня же Германии, как, впрочем, и всей Европе, не до смеха.

«Наверное, все-таки наш президент не пророк, он просто блестящий стратег, он прекрасно понимал, что Европа, которая набирает темпы экономического роста, будет сталкиваться с дефицитом энергопотребления», — отметил Данюк.

Еще тогда президент России призывал страны Евросоюза отказаться от спотовых (разовых) сделок на бирже, объяснив европейцам, что цены на газ таким образом могут взлететь в любой момент. В качестве безопасной и надежной альтернативы Путин предлагал заключать долгосрочные контракты с Россией. Причем предложение это было сделано не с корыстным умыслом, как посчитали тогда европейцы, а в соответствии со «здравым смыслом», отметил политолог.

Одной из немногих стран, которые все-таки признали целесообразность сотрудничества с РФ, стала Германия, заметил эксперт. В 2016 году страны начали сотрудничество по строительству газопровода «Северный поток — 2», призванного обеспечить Европу газом на ближайшие десятилетия. Теперь же в условиях кризиса введения трубопровода в эксплуатацию ожидают даже те скептики (например, Великобритания), которые изначально выступали против энергетической «зависимости» от России.

«На самом деле никакой зависимости нет. Никакой монополии энергетики русских нет. По даже самым максимальным расчетам мы поставляем примерно 40% газа на территорию Европы. И даже в своих пиковых значениях мы никакими монополистами не являемся», — подчеркнул эксперт.

Ранее замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал «Политике Сегодня», с чем в действительности связан энергетический кризис в Европе. Он назвал три причины, в числе которых нет манипуляций России.