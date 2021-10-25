Азаров оценил шансы Украины на получение электроэнергии из Белоруссии

Украина вскоре может остаться без электроэнергии, если президент Александр Лукашенко припомнит все выпады, которые позволял себе в его адрес президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Помимо самого Зеленского оскорбительные речи звучали также из уст назначенных им чиновников, напомнил ушедший на пенсию глава украинского правительства. Лукашенко едва ли забудет про это, обсуждая со «слугой народа» альтернативные пути поставки электроэнергии на территорию Украины.

«Я не знаю, решит там Лукашенко соглашаться – его же там [на Украине] грязью поливали эти все зеленские, шмыгали. Если у него какая-то принципиальность есть, то, наверное, он пошлет куда подальше, потому что это ему, примерно сколько он поставляет, 0,9 мегаватта, пусть мегаватт – это все для него копейки, может и отказаться», — рассуждает Николай Азаров.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Спикер посетовал, что страна, которая обладала огромным энергетическим потенциалом, стала полностью зависима от импорта электроэнергии. Такую ситуацию экс-премьер назвал «позором», цитирует его издание «ПолитНавигатор».

«У нас по дурости не хватает своей электроэнергии, — возмутился Азаров. — Украина обладала громаднейшим энергетическим потенциалом. Брать электроэнергию можно только в одном случае – для компенсации, для балансировки. Но ее у нас должно было хватать, потому что 55 тысяч мегаватт [собственной генерации] – это же величина громаднейшая. Дожили до ручки!».

Ранее стало известно, что ситуация с газом на Украине и в странах Прибалтики приближается к критической отметке. В главном подземном газохранилище трех республик запасов голубого топлива хватит до января 2022 года, а в Киеве — лишь на две недели.