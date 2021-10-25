Мосгорсуд отклонил жалобу Раковой на арест и оставил ее в СИЗО

Московский городской суд оставил в СИЗО экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве на 21 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Жалоба Раковой на решение Тверского районного суда об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу была отклонена.

Несколько недель назад Ракову арестовали на два месяца по делу о многомиллионном хищении из бюджета. Она будет находиться в СИЗО до 6 декабря 2021 года.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, что Ракова находится в одной камере с рецидивисткой и назвала ее положение «унизительным». Ее якобы намеренно лишили возможности помыться и посадили вместе с женщиной, которая провела в заключении 20 лет, сообщал ФАН.