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Политолог Рар заявил, что Германия может потерять Россию

Политолог Рар заявил, что Германия может потерять Россию

Германия может потерять Россию, если займет позицию как у Великобритании или Польши. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт дал интервью изданию «Украина.ру» в преддверии презентации своей книги под названием «Ослепление. Как Европа теряет Россию», которая состоится 9 ноября. По словам аналитика, русскому читателю будет интересно ознакомиться с этой рукописью.

Книга представляет собой призыв немцев к правильным действиям в отношении России, объяснил Рар. Политолог назвал свою книгу стоном отчаявшегося, который боится катастрофы в Европе, если отношения РФ и ФРГ разрушатся.

Автор подтвердил, что в Германии уже раскритиковали его произведение. Рецензенты обвинили Рара в якобы повторении российских лозунгов, но это ложь. Политолог одной фразой объяснил, почему возникают такие мифы.

«Просто любые взгляды, которые не соответствуют взглядам немецким либеральных элит, сразу называются "российской пропагандой"», — сказал Рар.

Эксперт также добавил, что все связанные с российскими СМИ люди исключаются из информационного поля Германии. Рар опасается такой резкой и радикальной борьбы.

Google ранее заблокировал два аккаунта немецкоязычных канала RT на YouTube. В России потребовали восстановить страницы вещателей на платформе.