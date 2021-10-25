Крым и Краснодарский край оказались самыми популярными направлениями для отдыха зимой

Наиболее популярные направления для поездок в зимний период среди россиян перечислили специалисты онлайн-сервиса для бронирования жилья Tvil.ru. В рейтинг вошли Крым и Краснодарский край.

Эксперты провели анализ бронирования гостиниц. Российские туристы оформляли заявки с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. Результаты показали, что самыми востребованными направлениями для поездок у россиян являются Краснодарский край, Крымский полуостров и Ленинградская область.

Далее следуют Московская область, Татарстан, Карелия, Ставропольский край и Вологодская область. Согласно данным, отдыхающие чаще всего планируют потратить на путешествие от трех до семи ночей. Стоимость бронирования отелей в среднем составляет до 12 тыс. рублей в сутки. Бюджетно отдохнуть можно в Ставропольском крае, передает РИА Новости.

Перечень бюджетных направлений для путешествий по России на поезде составили Тула и Калуга, сообщалось ранее. Кроме того, из Санкт-Петербурга за 1000 рублей в одну сторону можно уехать по 12 маршрутам.