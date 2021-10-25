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Сказочный мир «слуги народа». Нардеп Тищенко рассказал, что покупает продукты по ценам 2017 года

Сказочный мир «слуги народа». Нардеп Тищенко рассказал, что покупает продукты по ценам 2017 года

Стоимость продуктов на Украине неожиданным образом оказалась устойчива и к инфляции, и к увеличению стоимости поставок, и даже к пандемии коронавируса. Во всяком случае, к такому выводу пришли местные журналисты после заявления депутата Рады от партии «Слуга народа» Николая Тищенко.

В кулуарах ВРУ «слуга народа» рассказал журналистам, что покупает продукты питания по ценам 2017 года: гречку по 12 гривен за килограмм, говядину — за 50-70 грн/кг, а популярное украинское лакомство — сало — достается политику всего за 50-100 грн/кг. Неожиданное откровение нардепа опубликовал в Facebook украинский журналист Олег Панюта.

«Я на Бессарабку [Бессарабский рынок в Киеве — Прим. ред.] хожу, мне там нравится сало кушать. Все зависит от того куска, который остается. Но первый или второй кусок сала стоит где-то от 50 до 100 гривен за килограмм», — разоткровенничался депутат.

Примечательно, что среднестатистические украинцы за те же продукты платят в разы больше. Как пишут местные СМИ со ссылкой на Минфин страны, сегодня средняя цена на гречневую крупу на Украине составляет 45 грн/кг, на сало — 130-180 грн/кг, а стоимость говядины варьируется от 140 до 250 грн/кг.

Каким образом Тищенко, прославившейся роскошной вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби» в период жесточайшего локдауна на Украине, удается отовариваться по ценам пятилетней давности — осталось загадкой.

Сказочный мир «слуги народа». Нардеп рассказал, что покупает продукты по ценам 2017 года
shutterstock.com  / 

Впрочем, после публикации ответов нардепа про сказочно низкую стоимость продуктов, в Сети появились версии ценообразования «по Тищенко».

«А в каком году он покупал, он ездит на шопинг на машине времени?»

«Он меряет в граммах, как раз актуальная цена за 100 граммов», — пошутили пользователи Facebook.

Ранее украинский портал Hromadske провел опрос среди депутатов ВРУ, чтобы узнать, сколько денег слугам народа требуется для комфортной жизни.