Сказочный мир «слуги народа». Нардеп Тищенко рассказал, что покупает продукты по ценам 2017 года

Стоимость продуктов на Украине неожиданным образом оказалась устойчива и к инфляции, и к увеличению стоимости поставок, и даже к пандемии коронавируса. Во всяком случае, к такому выводу пришли местные журналисты после заявления депутата Рады от партии «Слуга народа» Николая Тищенко.

В кулуарах ВРУ «слуга народа» рассказал журналистам, что покупает продукты питания по ценам 2017 года: гречку по 12 гривен за килограмм, говядину — за 50-70 грн/кг, а популярное украинское лакомство — сало — достается политику всего за 50-100 грн/кг. Неожиданное откровение нардепа опубликовал в Facebook украинский журналист Олег Панюта.

«Я на Бессарабку [Бессарабский рынок в Киеве — Прим. ред.] хожу, мне там нравится сало кушать. Все зависит от того куска, который остается. Но первый или второй кусок сала стоит где-то от 50 до 100 гривен за килограмм», — разоткровенничался депутат.

Примечательно, что среднестатистические украинцы за те же продукты платят в разы больше. Как пишут местные СМИ со ссылкой на Минфин страны, сегодня средняя цена на гречневую крупу на Украине составляет 45 грн/кг, на сало — 130-180 грн/кг, а стоимость говядины варьируется от 140 до 250 грн/кг.

Каким образом Тищенко, прославившейся роскошной вечеринкой в стиле «Великого Гэтсби» в период жесточайшего локдауна на Украине, удается отовариваться по ценам пятилетней давности — осталось загадкой.

shutterstock.com /

Впрочем, после публикации ответов нардепа про сказочно низкую стоимость продуктов, в Сети появились версии ценообразования «по Тищенко».

«А в каком году он покупал, он ездит на шопинг на машине времени?» «Он меряет в граммах, как раз актуальная цена за 100 граммов», — пошутили пользователи Facebook.

Ранее украинский портал Hromadske провел опрос среди депутатов ВРУ, чтобы узнать, сколько денег слугам народа требуется для комфортной жизни.