Госдеп США хочет оставить население Судана без американской поддержки из-за переворота

Госдеп Соединенных Штатов шантажирует жителей Судана прекращением помощи из-за массовых протестов против политики Запада в регионе.

По данным СМИ, специальный посланник США Джеффри Фелтман покинул Судан на фоне сообщений о происходящем в стране перевороте. Массовые протесты населения вызваны недовольством западной политикой, а также коррупцией правительства Абдаллы Хамдока. Жители считают, что именно это привело регион к ухудшению обстановки в обществе.

Фелтман провел переговоры в Хартуме, во время которых призвал переходное правительство усилить демократические преобразования в стране.

«США глубоко встревожены сообщениями о военном захвате переходного правительства. Это противоречило бы демократическим чаяниям суданского народа», — цитирует американского дипломата ФАН.

В Twitter-канале Бюро по делам африканских стран Госдепа США также опубликовали пост, в котором заявили, что происходящие волнения в Судане «ставят под угрозу помощь Вашингтона».